Три дороги планируется отремонтировать в Новосибирске

Ремонт трех дорог запланирован в Новосибирском районе. Информация размещена на портале госзакупок.

Окончание подачи заявки — 27 декабря, а стоимость контракта 33 миллиона рублей. Деньги будут выданы из бюджета Новосибирского района.

Ремонт будет произведен на участках таких дорог как: «30 км а/д К-19Р — санаторий Берёзка» и М-53 — «Пашино- Новосибирск», также «Академгородок — Каменушка». Необходимо срезать поверхностный слой, уложить новое дорожное покрытие, укрепить обочины и т.п. Завершить работы требуется до 22 июля следующего года.

Напомним, что почти половина региональных дорог признаны безопасными для движения в НСО. А дороги Новосибирской агломерации — на 81%. В 2022 году президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году привести в нормативное состояние не менее 85% всей опорной сети дорог страны.

Ранее редакция сообщала о том, что дорожники не смогли потратить 300 млн рублей на ремонт дорог в Новосибирской области.