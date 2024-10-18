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Фантазировали и приставали: пьяные мужчины повадились по ночам в новосибирские секс-шопы

  • 18/10/2024, 14:45
Автор: Ольга Кирсанова
Фантазировали и приставали: пьяные мужчины повадились по ночам в новосибирские секс-шопы
Угомонить альфа-самцов пришлось бойцам ГБР

На этой неделе ГБР дважды выезжали ночью по тревоге в секс-шопы Новосибирска. Сигналы из магазинов для взрослых поступили от продавцов, которых домогались любвеобильные визитёры.

Около 4-х утра 16 октября тревожная кнопка была нажата в интим-бутике, расположенном в Железнодорожном районе. Пьяный молодой человек зашёл в магазин, внимательно рассмотрел выставленные товары, после чего рассказал о своих сексуальных фантазиях девушке-продавцу. Но фантазии остались просто фантазиями: парень зашёл за кассу и рухнул в объятия Морфея прямо на полу.

— Прибывшие на место бойцы ГБР выпроводили сонного красавца с охраняемого объекта, — рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».

Второй вызов группы быстрого реагирования в секс-шоп той же торговой сети был в ночь на 18 октября. На этот раз в Заельцовском районе. Двое пьяных альфачей зашли якобы погреться. Видимо, насмотревшись на ассортимент, аккуратно расставленный на стеллажах, начали приставать к продавцу с непристойными предложениями. Попытка девушки выставить за двери навязчивых гостей не увенчалась успехом и она нажала тревожную кнопку.

— Подоспевшие на помощь гвардейцы вывели нарушителей на улицу, но, поскольку те попытались оказать им сопротивление, задержали их и доставили в отдел полиции «Заельцовский», — рассказали в агентстве безопасности.

Происшествия, связанные с «сексуальными» магазинами в Новосибирске не редкость.

В феврале 2024 года в один из таких бутиков наведалась семья с 6-летним сыном. Продавец-консультант сделала замечание родителям мальчика и пояснила, что детям здесь не место. Однако глава семейства проигнорировал просьбу сотрудника магазина.

— Мой пацан! Что хочу, то и делаю, — ответил он продавцу.

Девушке пришлось вызвать наряд ГБР.

А год назад троллинг продавцу секс-шопа устроили 12-летние школьники. Столпившиеся у магазина для взрослых мальчишки и девчонки стучали в окна и радостно обсуждали ассортимент. Воспитывать хулиганов пришлось бойцам ГБР.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ГБР задержала картофельного воришку. Ловко перемахнув через забор, мужчина попытался вернуть конфискованный мэрией корнеплод

Источник фото: Freepik/автор freepik

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Теги : хулиганы Секс-шоп ГБР


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