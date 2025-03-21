На организатора тендера по набережной в Новосибирске пожаловались в ФАС

Как уже сообщала редакция Infopro54, в Новосибирске подвели итоги тендера по поиску подрядчика для благоустройства парка «Чемской берег» на улице Саввы Кожевникова за 248,5 миллиона рублей. Как указано на сайте госзакупок: «на момент окончания срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки».

При этом в кабинете закупки появилась информация о том, что компания ООО «Аника» из Казани пожаловалась в ФАС на условия торгов. В документе поясняется, что «в извещении к участникам закупки установлены незаконные требования, а именно наличие у участника закупки СРО и наличие опыта».

В связи с этим заявитель потребовал провести внеплановую проверку размещения закупки, а также обязать заказчика внести необходимые изменения в документацию.

Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы уже направило уведомление директору МАУ города Новосибирска «Центр управления проектами комплексного городского благоустройства» Игорю Долозову. Ему предписывается до 24 марта предоставить письменное возражение на жалобу, информацию о стадии закупки, а также людях утвердивших, подготовивших и разместивших документы на сайте госзакупок, сообщил Сибкрай.ru.

В уведомлении УФАС по Новосибирской области поясняется, что процесс определения подрядчика приостановлен до момента рассмотрения жалобы и проведения внеплановой проверки.

Напомним, в начале марта этого года Центр управления проектами комплексного городского благоустройства Новосибирска заявил о поиске подрядчика для благоустройства парка «Чемской берег». Проектом предполагает установку двухуровневой рекреационной зоны. Также в парке предусмотрены две детские игровые площадки, линейный парк с пешеходными маршрутами, а также отдельные места для отдыха и спорта. Еще на территории предусмотрены смотровые площадки, велодорожка и зоны для выгула собак. Пляжную линию решили сохранить полностью, дополнив ее экотропой среди деревьев. Всего благоустройству подлежит более пяти гектаров земли.

Ранее редакция сообщала о том, что компания ООО «НовосибСтройПроект» выиграла конкурс на благоустройство общественной территории, которая получила рабочее название «Сквер имени Ю. Ф. Бугакова». Стоимость работ составит почти 195 миллионов рублей.