Новосибирцы выступили против реконструкции дендропарка в Заельцовском районе

На Change.org начали собирать подписи против реконструкции дендропарка, расположенного в Заельцовском парке в Новосибирске. Авторами петиции выступила Инициативная группа «В защиту Дендропарка». Об этом сообщается на сайте Change.org.

В петиции отмечается, что авторы концепции реконструкции дендропарка — представители НГУАДИ — в своих высказываниях противоречат сами себе.

— Предлагаемая концепция только навредит экосистеме Дендропарка и нарушит его рекреационную функцию, поскольку люди любят Дендропарк как уголок нетронутой природы посреди мегаполиса, — говорится в сообщении.

Авторы перечислили несколько настоящих, по их мнению, проблем:

1) Закладчики наркотических веществ и их клиенты.

Помимо криминальной составляющей, они также вредят деревьям, т. к. закапывают и раскапывают свои закладки непосредственно под корнями деревьев. Раскопанные корни сохнут, деревья чахнут, а молодые деревья и вовсе выдираются с корнем.

2) Мотоциклисты, которые гоняют на всей скорости по дорожкам дендропарка.

Они представляют опасность для прогуливающихся людей, они уничтожают почвенный покров. Рёв моторов мешает посетителям отдыхать и распугивает животных и птиц.

3) Некоторые посетители, которые по-варварски относятся к природе — рвут цветы, ломают молодые деревца.

4) Загрязнение реки 2-я Ельцовка не только мусором, но и стоками. Это можно заметить по специфическому запаху от воды.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска потребовал ускорить выход подрядчиков на реконструкцию Первомайского сквера.