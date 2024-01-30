На отвратительное качество уборки в переходе около ГПНТБ пожаловались жители Новосибирска

Жительница Новосибирска возмутилась в группе «Октябрьский район | Новосибирск» в Вконтакте, что переход около ГПНТБ отвратительно убирают или не убирают его все.
— С начала 2024 года подземный переход на площади Пиминова (переход ГПНТБ) не убирается. Грязь, мусор, и большое количество воды, — говорится в сообщении автора поста.
По словам автора, идти по грязному переходу неприятно.
— Прохожу по этому переходу 2 раза в день. Что утром, что вечером одна и та же картина, — пишет обеспокоенная жительница.
На кадрах предоставленного видно, что в переходе слякоть, а при ходьбе можно услышать чавкающие звуки.
— В переходах микроклимат теплее, на ботинках люди несут снег, грязь и песок. Все это там остается, — пояснил один из комментаторов.
Ранее редакция сообщала о том, что в феврале начнется уборка кровель многоквартирных домов в Новосибирске.
Фото со страницы Октябрьский район | Новосибирск в Вконтакте
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