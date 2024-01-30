В феврале начнется уборка кровель многоквартирных домов в Новосибирске

С 15 февраля власти Новосибирска планируют начать полную очистку скатных кровель многоквартирных домов от снега.

— Все крыши планируют очистить к 15 марта, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Также в данный момент продолжается уборка придомовых территорий от снега. Так за прошлую неделю очищено 4 326 дворов (49% от общего количества).

Исполняющий обязанности мэра города Новосибирска Олег Клемешов подчеркнул, что темпы очистки дворовых территорий недостаточны, и призвал усилить эту работу.

— Понимаю, что это самая сложная для очистки территория, но этой работой заниматься необходимо, — отметил Клемешов.

Ранее редакция сообщала о том, что дорожники сократили вывоз снега с улиц Новосибирска.