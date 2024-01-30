174 родственника погибших в СВО, получили компенсацию на погребение в Новосибирске

В 2023 году муниципалитет продолжил осуществлять компенсацию расходов на погребение и установки надгробий, погибшим во время проведения специальной военной операции. Об этом на заседании на комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения горсовета рассказал первый зам мэра Новосибирска Геннадий Захаров.

— Помощь оказана 174 родственникам погибших. Расходы составили 16.8 млн рублей, —пояснил чиновник.

Кроме того, по его словам, в 2023 году для нужд подразделений спецназначения Росгвардии с помощью муниципалитета были приобретены и переданы на баланс материальные ценности на сумму 25,8 млн рублей, необходимые для выполнения служебно-боевых задач в ходе проведения СВО: квадрокоптеры, оптическое оборудование, дизельные генераторы и средства технической разведки.

Напомним, на поддержку участников спецоперации и членов их семей в 2023 году в бюджете города было заложено 100 млн рублей: по 50 млн на приобретение вещей двойного назначения для самих военнослужащих и на адресную социальную поддержку их семьям.

Ранее редакция сообщала о том, что 300 участников СВО получили психологическую помощь в Новосибирской области.