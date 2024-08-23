Новосибирцы рассказали куда отправятся в отпуск осенью

45% новосибирцев уже строят планы на предстоящий осенний отпуск.

По данным SuperJob, большинство опрошенных (4 из 10) собираются отдохнуть этой осенью.

Самые популярные варианты отдыха:

отдых дома (16%);

поездки по России (13%);

отдых на даче (10%);

заграничный отдых (6%).

Новосибирцы, предпочитающие путешествовать внутри страны, выбирают курорты Краснодарского края, Кавказ и города Золотого кольца. За границей новосибирцы чаще всего выбирают Турцию, Египет и Таиланд.

Женщины чаще предпочитают отдыхать дома и поездки по городам России. Мужчины чуть чаще планируют заграничный отдых.

Стоит отметить, что 50% новосибирцев не планируют брать отпуск этой осенью.

Ранее редакция сообщала о том, что большинство новосибирцев отправляются в отпуск с семьей.