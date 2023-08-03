Страховщики назвали самые аварийные улицы Новосибирска

Эксперты «АльфаСтрахования» проанализировала данные о ДТП с клиентами компании в Новосибирске и выяснила, что улицы-лидеры по аварийности остаются неизменными в сравнении с прошлым годом. В топ-3 изменилась последовательность самых опасных улиц, но не их состав.

На первом месте в рейтинге сейчас Большевистская ул., тогда как по итогам прошлого года она была второй. Лидер 2022 года, Красный проспект, сместился на второе место. Длинная транспортная артерия с большим количеством социальных объектов отстает с незначительным отрывом.

На третьем месте — ул. Петухова. Ее аварийность такая же, как и у Красного проспекта. — В целом, все три лидирующие улицы отличаются по количеству ДТП незначительно, что обусловлено их расположением, загруженностью и протяженностью, — отмечают в компании.

В топ рейтинга аварийности также попали улицы Ватутина, 1-й Биатлонный пер, 1-й Бийский пер, Немировича-Данченко, 1-й Балластный пер, а также Станционная.

— В рейтинге появились улицы, которые по итогам прошлого года в него не попали, но сейчас демонстрируют высокие показатели аварийности. Это связующие переулки, где всегда высокая маневренность. К тому же в городе ремонтируются многие улицы, что серьезно влияет на дорожную обстановку, — говорит Вадим Маслов, и.о. директора Новосибирского филиала «АльфаСтрахование».

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