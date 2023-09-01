На первый звонок в новосибирской школе № 54 пришли дети в прокурорской форме

1 сентября состоялась торжественная линейка для первого в области прокурорского класса в школе №54. Двадцать пять статных парней и девушек в новой форме невероятно красиво смотрелись за учебными партами.

На линейке присутствовал прокурор области Александр Бучман. После торжественного мероприятия он встретился с учениками и пожелал им хороших оценок.

— Обучение в 10-м классе с углубленным изучением социально-гуманитарных предметов направлено на формирование у детей знаний основ прокурорского надзора и создание условий для дальнейшего выбора службы в органах прокуратуры, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской школе откроют класс с прокурорским уклоном.