На платформе цифровых активов Сбера можно проверить надёжность эмитента

Новый сервис позволяет оценить финансовую надёжность эмитента (при его согласии), что поможет инвесторам принимать взвешенные решения об инвестировании и оценивать уровень риска для своих вложений. Об этом объявил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции Сбера «Финансы будущего: вызовы и возможности», которая состоялась 30 мая.

В марте 2022 года Сбер был включён в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА. На сегодняшний день уже зарегистрировано 27 выпусков. Эмиссия осуществляется через смарт-контракт — алгоритм, который контролирует соблюдение условий выпуска (сумма, срок, доходность и другие). На платформе можно выпускать и приобретать ЦФА, предъявлять эмитентам обязательства к исполнению и совершать иные сделки, например, по смене владельца.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Цифровые активы Сбера быстро развиваются, наша цель — обеспечить эмитентам и инвесторам лучший клиентский опыт на рынке. Сервис оценки финансовой надёжности эмитента — важный шаг, который делает инвестиции в ЦФА более безопасными и предсказуемыми. Мы видим большие перспективы ЦФА в России и продолжаем совершенствовать нашу платформу, чтобы на ней было удобно и просто работать не только юридическим, но и физическим лицам, которым мы также планируем предоставить доступ».

Блокчейн-конференция «Финансы будущего: вызовы и возможности» — первый международный форум Сбера для участников блокчейн-отрасли. Блокчейн сегодня — одна из самых обсуждаемых технологий. Её возможности востребованы в различных областях: от государственного управления до здравоохранения и промышленности, от логистики до банковской сферы и страхования. Блокчейн позволяет быстро и точно обмениваться данными, защищает трансакции от внешних изменений и делает их прозрачными, что ускоряет бизнес-процессы. В финансовом секторе блокчейн может обеспечить новую инфраструктуру для выпуска и обращения ценных бумаг, даёт возможность отслеживать платежи и контролировать их назначение.

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