Павел Волков: С октября доступ к кредитам могут потерять около 15% заемщиков

Павел Волков, генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм») — о влиянии на рынок нового ужесточения требований ЦБ к заемщикам:

— Главный эффект первого ужесточения требований к заемщикам, который ЦБ ввел в этом году, — рынок получил сигнал от Банка России по части более внимательного отношения к кредитной политике и нагрузке на клиентов. Многие компании действительно улучшили свои скоринг-модели, и это отразилось на показателях. Данные, предоставленные бюро кредитных историй, говорят о снижении просрочки в кредитных портфелях МФО, особенно в онлайн-кредитовании и в частности в направлении PDL-займов. Все говорит о том, что компании действительно стали лучше кредитовать, при этом без существенного снижения объемов. 35% — это то оптимальное значение, соответствующее объективной действительности и не несущее ущерба финансовым компаниям и, конечно, клиентам. Снижение до 30% приведет к уменьшению доступности кредитования для частных лиц.

Та методология, которая используется в нашей компании с четвертого квартала 2022 года, показывает среднее значение макропруденциальных лимитов (МПЛ) на уровне 33-34% и серьезно не колеблется на протяжении вот уже 3 кварталов. Несложно подсчитать, какому проценту клиентов после снижения МПЛ кредитный продукт станет недоступен. По нашим подсчетам, изменение затронет примерно 15% всех клиентов.

Кроме того, с 1 июля ЦБ вводит дополнительное ограничение и снизит максимальную ставку с 1 до 0,8% в день. Плюс уже упомянутое ужесточение механизмов в части применения предельно допустимой нагрузки (ПДН). Те механизмы и ограничения, которые сейчас предлагаются регулятором, негативно скажутся на эффективности и стабильности работы даже крупных игроков на рынке, а более мелкие представители могут и вовсе прекратить свою деятельность.

На наш взгляд, требования по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой нужно повышать постепенно и только тогда, когда финансовая система будет устойчива и не нарушится баланс доступности продуктов с учетом интересов как физических лиц, так и кредиторов. Не последний вопрос в этом сыграют технические возможности корректного и быстрого расчета ПДН. Те инструменты, которые предлагает сейчас ЦБ, — несовершенны, а механизмы, за счет которых предлагается оценивать клиента, не в полной мере надежны, стабильны и доступны всем.