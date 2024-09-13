У мигранта отобрали парикмахерское кресло в аэропорту Новосибирска

В аэропорту «Толмачево» сотрудники таможни изъяли у иностранца предмет мебели, который он пытался тайно провезти в Новосибирск

Прибывший из Душанбе 30-летний мужчина привез в багаже парикмахерское кресло весом 53 кг и при этом заявил, что декларировать ему нечего.

— Как пояснил гость из ближнего зарубежья, кресло он вез для использования в профессиональных целях в качестве оборудования для своей парикмахерской. Таким образом, кресло не могло перемещаться как товар для личного пользования, — пояснили в Сибирском таможенном управлении.

Товар у иностранца изъяли, а на него возбудили административное дело за недекларирование товаров.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске собака не дала мигранту вывезти миллионы из России. Пассажиром, спешившим на рейс в Таджикистан сначала заинтересовался служебный пес, после чего его проверили таможенники. В багаже мужчины правоохранители обнаружили более 1,8 миллионов рублей и 101 доллар США наличными.