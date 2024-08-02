Сибирский фестиваль бега и полумарафон Раевича пройдут в Новосибирске 14 сентября

Определена дата проведения полумарафона Александра Раевича в Новосибирске. Он пройдет 14 сентября. Губернатор Новосибирской области подписал постановление об образовании организационного комитета, который займется подготовкой к мероприятию.

— Образовать организационный комитет по подготовке и проведению 14 сентября 2024 года Сибирского фестиваля бега – XXVII Новосибирского полумарафона Александра Раевича в городе Новосибирске (далее – организационный комитет) и утвердить его прилагаемый состав, — говорится в документе.

В состав оргкомитета предложены 20 кандидатур. Среди них представители спорта города и области, а возглавит его заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

Напомним, полумарафон памяти Александра Раевича входит в официальный календарь Международной ассоциации марафонов и пробегов по шоссе. В нем принимают участие профессионалы и любители всех возрастов. Они выходят на разные дистанции — 21,1 км, 3 км и 1,5 км. Для юных атлетов от трех до семи лет организуется «Детская лига» — забег на 60 м. Кроме того, в рамках фестиваля проходит «Чемпионат ползунков» (для малышей в возрасте до одного года).

Впервые полумарафон памяти знаменитого тренера новосибирских бегунов на длинные дистанции Александра Раевича организовали его ученики в 1998 году, и состоялся он на набережной Новосибирска.

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