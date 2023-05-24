На пост руководителя новосибирского управления СКР прочат Евгения Долгалева

Пост руководителя новосибирского управления СКР может занять генерал Евгений Долгалев из Хабаровска. Об этом сообщили редакции источники в правоохранительных структурах. В настоящее время он возглавляет управление СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Евгений Долгалев окончил в 1994 году юридический факультет ОГУ. С 1992 года работал в должности следователя прокуратуры Октябрьского района города Омска. В разное время занимал должности старшего помощника прокурора, заместителя начальника отдела по расследованию особо важных дел, начальника методико-криминалистического отдела прокуратуры Омской области. В августе 2012 года указом президента РФ он был назначен на должность главы управления СКР по Алтайскому краю, в 2019-м году — руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Напомним, предыдущий руководитель СК по Новосибирской области Андрей Лелеко (был главой управления с 2014 года) покинул пост в июле 2021 года. В апреле Лелеко временно отстранялся от должности. Согласно официальному сайту ведомства, обязанности главы новосибирского СК в статусе и.о. исполняет Виталий Зарипов.

Ранее редакция сообщала, что руководитель СКР по Новосибирской области покинул пост.