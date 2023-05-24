Анна Терешкова поздравила своих дочерей-двойняшек с последним звонком

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова выложила в своем Телеграм-канале фотографии с последнего звонка младших дочерей, Елизаветы и Екатерины. Они окончили 11 класс Гимназии №1.

— Поздравляю всех с последним звонком! Я тоже в этом году выпуская своих последних детей в большое плаванье! Поплакала в своей родной школе, которая воспитала меня, моих старших детей, среднюю и теперь младшие! Все было впервые: первая любовь, первая дружба, первые разочарования, первые двойки. Теперь они уже взрослые. Пусть летят!!— написала Анна Терешкова в соцсетях.

Напомним, по данным регионального правительства, в 2023 году «последний звонок» прозвучит для 14 тысяч одиннадцатиклассников Новосибирской области (из них 8,7 тысяч в городе Новосибирске). Кроме того, более 33 тысяч школьников закончат девятые классы. 1280 школьников претендуют на медали «За особые успехи в учении».

Ранее редакция сообщала, что экологи призывают не использовать воздушные шары на последнем звонке и выпускном.