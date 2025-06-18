На постоянные потопы в домах жалуются жители Новосибирской области

Жители дома № 135 на улице Закриевского в Татарске жалуются на коммунальщиков. В двухэтажном здании восемь квартир. С марта жильцы первого этажа страдают от постоянных потопов: вода заливает подъезды и квартиры.

— Не можем ни посуду помыть, ни помыться, ни в туалет сходить. Вызывали управляющую компанию. Они придут, поковыряются маленько – бросят, снова покопаются – опять бросят, — рассказала Горсайту жительница дома Татьяна.

В центре дома затопило две квартиры на первом этаже. Причина – забитые колодцы. По словам местных жителей, они забиты во всём городе и воде некуда деваться. Когда открывают кран на кухне, ванна быстро наполняется, всё всплывает.

По словам жильцов, дом признали аварийным еще в 1986 году. Тогда на его фасаде появилась трещина. Основная проблема — отсутствие документов, подтверждающих аварийное состояние дома.

— Я уже ходила в прокуратуру, там мне ответили: им нужны документы, что дом аварийный. А где их взять? В администрации говорят, что нет никаких бумаг. Нас же временно заселяли тогда, а лет через пять нам позвонили и сказали: «Получайте ордера, квартира ваша», — поделилась Татьяна.

Дом включили в план капремонта на 2011–2012 годы, но потом перенесли сроки на 2022-й, а затем и на 2028-й. Три года назад провели ремонт: побелили и покрасили. Управляющая компания два года брала с жильцов деньги за эти работы как за дополнительные расходы.

Жители обращались в Государственную жилищную инспекцию ещё 10 лет назад. Управляющей компании выписали штраф в 10 тысяч рублей за каждое из семи нарушений. Однако позже жителям объяснили, что не могут повторно штрафовать УК за одно и то же нарушение.

Журналисты Горсайта обратились в администрацию Татарска с запросом о состоянии аварийного дома. В ответ им сообщили, что здание, возведенное в 1964 году, никогда не признавалось аварийным.

— В связи с разрушением канализационных сетей, расположенных во дворе жилых домов № 135-137 по улице Закриевского происходит подтопление канализационных колодцев и жилых домов. В ежедневном режиме МУП ТТС ведет откачку канализационных стоков. В течение текущей недели запланирован ремонт сетей бестраншейным методом, подтопление прекратится, — ответили в администрации Татарска.

Власти сообщили, что дом включили в программу капитального ремонта на 2014–2052 годы. Актуальный срок ремонта — 2028 год.

Ранее редакция сообщала о том, что «кисель из отходов» залил двор в центре Новосибирска. Местные жители давно жалуются на эту проблему в мэрию города.