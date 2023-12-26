На продажу выставили боксерские перчатки с автографом Емельяненко в Новосибирске

В Новосибирске продают боксерские перчатки с автографом бойца ММА, четырехкратного чемпиона мира по смешанным боевым искусствам Федора Емельяненко. Об этом сообщается на сайте объявлений «Авито».
Стоимость такого спортивного трофея – три тысячи рублей.
— Получены за победу в конкурсе «Лучший частный инвестор» лично на награждении от Федора Емельяненко в 2015 году, — написал автор.
По заверению автора объявление, перчатки принадлежат ее брату.
Фёдор Емельяненко — российский спортсмен, боец ММА, четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам — ММА в тяжёлом весе по версии Pride FC, двукратный — по версии RINGS, двукратный — по версии WAMMA, четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.
Ранее редакция сообщала о том, что коллекцию мини-обуви продают за 100 тысяч рублей в Новосибирске.
Фото: скриншот с сайта Авито
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