На продажу выставили боксерские перчатки с автографом Емельяненко в Новосибирске

В Новосибирске продают боксерские перчатки с автографом бойца ММА, четырехкратного чемпиона мира по смешанным боевым искусствам Федора Емельяненко. Об этом сообщается на сайте объявлений «Авито».

Стоимость такого спортивного трофея – три тысячи рублей.

— Получены за победу в конкурсе «Лучший частный инвестор» лично на награждении от Федора Емельяненко в 2015 году, — написал автор.

По заверению автора объявление, перчатки принадлежат ее брату.

Фёдор Емельяненко — российский спортсмен, боец ММА, четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам — ММА в тяжёлом весе по версии Pride FC, двукратный — по версии RINGS, двукратный — по версии WAMMA, четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.

Ранее редакция сообщала о том, что коллекцию мини-обуви продают за 100 тысяч рублей в Новосибирске.