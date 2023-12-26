Убийцам и насильникам отказали в помиловании депутаты новосибирского Заксобрания

В Новосибирске подавшим ходатайство о помиловании осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления было отказано. Такое решение приняли на декабрьском заседании областной комиссии по вопросам помилования. Всего было рассмотрено 6 прошений.

— Все обратившиеся с прошением совершили особо тяжкие преступления: убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, покушение на производство наркотических средств, покушение на участие в организации, запрещенной в России, преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, — сообщил первый вице-спикер Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панферов.

Председатель комиссии отметил, что некоторые осужденные совершили злодеяния в условиях рецидива и особо опасного рецидива. Отрицательное заключение получили авторы всех шести ходатайств.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске перед судом предстанет 33-летний мужчина — ему предъявлено обвинения сразу по трём тяжким статьям.