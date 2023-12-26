Аферисты участили взломы пользовательских аккаунтов в мессенджерах

Эксперты отмечают, что злоумышленники используют предпраздничный ажиотаж, когда люди обычно пребывают в стрессе и теряют бдительность.

Так, журналист агентства РИА Новости получил от знакомого сообщение в Telegram с просьбой одолжить немалую сумму денег. После стало известно, что аккаунт взломан и какое-то время к нему вообще невозможно было получить доступ.

Куратора платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова в беседе с агентством рассказала, что мошенники часто взламывают мессенджеры, рассылая сообщения с вредоносной ссылкой, замаскированной, например, под просьбу проголосовать за ребенка. Кроме того, они выманивают одноразовый код, который необходим, чтобы привязать аккаунт к еще одному устройству, добавил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Далее они рассылают контактам жертвы сообщения с просьбой одолжить ненадолго деньги. Что немаловажно, преступники присылают фото банковской карты, где в качестве владельца указан человек, чей аккаунт был взломан, и просят на нее перевести денежные средства.

Чтобы обезопасить свой аккаунта от такого рода инцидентов, необходимо установить двухэтапную проверку – она есть в каждом мессенджере и соцсети, поясняет Алла Храпунова. Также дополнительными мерами защиты могут служить установленные в настройках запреты на звонки через мессенджер от аккаунтов не из списка контактов.

Ранее редакция сообщала о мошеннической схеме, связанной с обновленной пятитысячной банкнотой.