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Новосибирская область подтвердила кредитный рейтинг

  • 18/06/2024, 12:57
Автор: Юлия Данилова
Новосибирская область подтвердила кредитный рейтинг
Эксперты рекомендовали региону придерживаться консервативной кредитной политики для сохранения рейтинга.

Национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило Новосибирской области кредитный рейтинг на уровне «АА(RU)», сообщил Минфин региона. Кредитный рейтинг четырёх выпусков облигаций региона, находящихся в обращении, также подтвержден на уровне «АА(RU)».

Решение принято на основании следующих параметров:

  • Низкий уровень долговой нагрузки;
  • Стабильные показатели бюджета региона;
  • Достаточный уровень ликвидности бюджета региона;
  • Диверсифицированная экономика Новосибирской области с высокоразвитыми транспортно-логистическими и научно-производственными сегментами;
  • Низкая доля расходов на обслуживание госдолга в общем объеме расходов бюджета.

— Прогноз рейтингового агентства о сохранении уровня кредитного рейтинга области характеризуется как «Стабильный», при условии продолжения консервативной долговой политики и исполнения бюджета в текущем году в параметрах утвержденных значений, — подчеркнули в Минфине.

На 1 мая госдолг Новосибирской области составлял 62 млрд рублей. Из них 36,3 млрд приходилось на бюджетные кредиты, 26,2 млрд на облигации.

Ранее редакция сообщала о том, что Минфин региона согласовал условия размещения нового облигационного выпуска Новосибирской области.  В рамках программы госзаимствований регион может привлечь на бирже 25 млрд рублей.

Фото Infopro54, автор Юлия Данилова.

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Рубрики : Финансы Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : облигации кредитный рейтинг


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