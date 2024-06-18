Новосибирская область подтвердила кредитный рейтинг

Национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило Новосибирской области кредитный рейтинг на уровне «АА(RU)», сообщил Минфин региона. Кредитный рейтинг четырёх выпусков облигаций региона, находящихся в обращении, также подтвержден на уровне «АА(RU)».

Решение принято на основании следующих параметров:

Низкий уровень долговой нагрузки;

Стабильные показатели бюджета региона;

Достаточный уровень ликвидности бюджета региона;

Диверсифицированная экономика Новосибирской области с высокоразвитыми транспортно-логистическими и научно-производственными сегментами;

Низкая доля расходов на обслуживание госдолга в общем объеме расходов бюджета.

— Прогноз рейтингового агентства о сохранении уровня кредитного рейтинга области характеризуется как «Стабильный», при условии продолжения консервативной долговой политики и исполнения бюджета в текущем году в параметрах утвержденных значений, — подчеркнули в Минфине.

На 1 мая госдолг Новосибирской области составлял 62 млрд рублей. Из них 36,3 млрд приходилось на бюджетные кредиты, 26,2 млрд на облигации.

Ранее редакция сообщала о том, что Минфин региона согласовал условия размещения нового облигационного выпуска Новосибирской области. В рамках программы госзаимствований регион может привлечь на бирже 25 млрд рублей.