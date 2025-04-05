Мэрия Новосибирска изучает возможность перехода на классические электробусы

На данный момент в троллейбусном парке муниципалитета 258 новых троллейбусов с динамической подзарядкой, которые были закуплены в последние 2-3 года. Как пояснил начальник управления организации пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин, решение об их приобретении было принято в 2021-2022 годах после изучения вариантов развития общественного транспорта в городах России и проведения технико-экономической оценки замены троллейбусов.

— Мы рассматривали вариант полного отказа от троллейбусов, а также ликвидации тяговых подстанций и контактной сети с улиц города и закупку классических электробусов, которые заряжаются на конечных станциях через ультрабыструю зарядку (8 минут), либо в ночное время в депо. У таких электробусов около 300 км автономного хода работы на маршруте, — пояснил Никулин.

В итоге было принято решение, что пока для Новосибирска выгоднее приобретать электробусы с динамической подзарядкой. Михаил Никулин объяснил это рядом причин:

Подвижной состав классических электробусов достаточно дорог.

— Сейчас в Новосибирске работают троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Мы общались с представителями предприятия, у которого их закупаем, интересовались, есть ли у них троллейбусы, которые могут без подзарядки проезжать 40 км. Оказалось, что есть, но их стоимость в два раза выше, чем те, которые мы сейчас закупаем, — пояснил начальник департамента транспорта мэрии Павел Ивахненко.

Нужно создавать новую инфраструктуру для зарядки электробусов, в том числе нужны серьезные энергомощности в депо, система зарядных станций по городу, что требует решения вопросов по энергоснабжению.

Водителей придется переобучать работать на электробусах, так как сейчас их квалификация не позволяет управлять данным видом транспорта.

— Сейчас ведется переговорный процесс о начале опытной эксплуатации в Новосибирске классических электробусов. Потестируем, посмотрим. Мы решили идти не по пути революционной замены транспорта, как Санкт-Петербург и ряд других городов России, а эволюционным путем. Переход от классического троллейбуса к троллейбусу с автономным ходом займет около 12 лет — это срок службы таких машин, а далее мы понимаем, что наступит через классического электробуса, — говорит Михаил Никулин.

Напомним, в декабре 2023 года представители мэрии Новосибирска сообщали, что к 2030 году городу необходимо около 2000 медленных зарядных станций для электромобилей и 250-300 быстрых. Инвестиции в этот проект в ценах 2023 года составляли порядка 1-1.5 млрд рублей.

Проект по развитию систем подзарядки электромобилей в Новосибирске анонсировала СГК. Эксперты компании прогнозировали, что к 2030 году в городах Сибири на дорогах может появиться 7-10% электротранспорта от общей массы автомобилей. В 2024 году о планах создать хабы для быстрой зарядки электромобилей в Новосибирской области заявила топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ».

Ранее редакция сообщала о том, что до Пашино планируют запустить троллейбус с удлиненным автономным ходом до 40 км.