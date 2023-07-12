На Фадеева стартует проект комплексного развития территории

— В мае мы заключили договор с ООО «Специализированный застройщик «Фадеев» (Входит в ГК «Поляков». — Ред.) на комплексное развитие территории (КРТ) по улице Фадеева общей площадью 5,5 га. Для города это четвертый договор КРТ. В рамках контракта застройщик обязан расселить шесть ветхих и аварийных домов, еще два расселит мэрия, — сообщил на пресс-конференции заместитель мэра–начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев.

По его словам, на этой площадке застройщик сразу формирует резерв на строительство детского сада на 180 мест. По условиям аукциона и контракта девелопер должен подготовит проектную документацию соцобъекта, провести ее через Госэкспертизу и передать городу.

— После получения документации мы будем включать объект в нацпроект «Демография» и объявлять конкурс по выбору подрядчика для строительства. Думаю, что ГК «Поляков» также примет в нем участие, так как у компании большой опыт по строительству соцобъектов. Кроме того, считаю правильным, если при завершении жилищного строительства будут сданы и объекты социальной инфраструктуры, — говорит Кондратьев.

Основатель ГК «Поляков», депутат Заксобрания Новосибирской области Илья Поляков пояснил, что у специалистов, работающих в компании, — большой опыт расселения домов, которые признаны ветхими и аварийными.

— Шесть домов мы будем расселять за счет привлечения проектного финансирования ДОМ.РФ. Что касается детского сада, то проект уже оплачен, мы находимся в плотном контакте с будущим эксплуататором, а также с директором детсада. До конца 2023 года планируем передать его с экспертизой мэрии, — комментирует Поляков. — Это будет самый современный детский сад в локации Родников.

На оставшейся территории площадью около 4,8 га застройщик планирует возвести ЖК «Фора» в формате «мини-полис». По условиям договора, в ЖК должны быть построены не менее 50 тысяч кв. м жилья. Финальные условия проекта сейчас согласовываются, и осенью компания намерена выйти на площадку. Жилой квартал будет возводиться в две очереди, а полностью освоить площадку группа должна до конца 2027 года.

— Сейчас мы работаем с архитектурно-проектировочной мастерской Фефелова, которая создала немало знаковых объектов в Новосибирске. Проект будущего жилья находится в предэскизном состоянии, ближе к сентябрю мы представим полноценную концепцию ЖК, — пояснил Илья Поляков. — Предполагается, что это будут дома в монолитно-кирпичном исполнении. Если остановимся на высоте менее 12 этажей, дома будут полностью кирпичными. В той части ЖК, которая выходит на улицы Фадеева и Игарскую, разместится большое количество торговых, офисных площадей, они будут соответствовать самым современным требованиям коммерческой недвижимости: с высокими потолками, с продуманной разгрузкой, накоплением и вывозом ТКО и т.д. Постараемся сделать так, чтобы, не выходя из ЖК, люди получали максимальное количество необходимых опций.

Управляющий директор Сибирского регионального центра банка ДОМ.РФ Алексей Кузнецов пояснил, что для банка в Новосибирске, как и для ГК «Поляков», это первый проект КРТ.

— В реализации проектов КРТ, где требуется расселение ветхих и аварийных домов, возникают сложности, так как при переговорах с жителями нужно уложиться в определенные сроки. В случае с ГК «Поляков» банк смотрел на опыт группы, на ее способности реализовать заявленный проект. Мы решили, что опыт ГК соответствует требованиям банка, и положительное решение о финансировании было принято, — добавил Кузнецов.

За счет кредитных средств будет осуществляться расселение домов, а также строительство детского сада. Общий размер кредита — 4,7 млрд рублей.

По словам Алексея Кондратьева, в этом году в Новосибирске в целом планируется расселить около 80 домов за счет федерального финансирования. Сейчас муниципалитет строит многоквартирный дом на Степной, куда планируется переселить 197 семей. Еще около 15 домов будут расселены в рамках ранее заключенных договоров развития застроенных территорий. Кондратьев отметил, что в среднем расселение одного дома обходится в 40 млн рублей.

За счет такого объема переселения город рассчитывает на год раньше закончить программу расселения ветхого и аварийного жилья и заявить на федеральное финансирование еще более 400 домов, признанных аварийными до 31 декабря 2021 года.

Кстати, Илья Поляков не исключил, что в перспективе на торги в рамках КРТ может быть выставлена еще одна площадка на улицах Катодная и Анодная.