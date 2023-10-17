Заксобрание Новосибирской области может лишиться депутата Владимира Лаптева

По информации источника редакции, на октябрьскую сессию парламента Новосибирской области может быть вынесен вопрос о сложении полномочий депутата фракции «Единая Россия» Владимира Лаптева.

— Этот вопрос муссируется давно. По моей информации его планируют рассмотреть на ближайшей сессии. Предполагается, что это будет личная инициатива Владимира Лаптева, который откажется от мандата, — пояснил собеседник Infopro54.

В седьмой созыв заксобрания Владимир Лаптев переизбрался как одномандатник по округу №3, включающему Куйбышевский и Северный районы. Лаптев также работал в региональном парламенте в 4, 5 и 6 созывах. 2010–2015 гг. заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению; октябрь 2015 – декабрь 2015 председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению; декабрь 2015 – сентябрь 2020 член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности; ноябрь 2020 — по настоящее время председатель комиссии Законодательного Собрания Новосибирской области по экологии, отмечается на сайте регионального парламента.

Напомним, рассмотрение уголовного дела Владимира Лаптева началось в августе 2023 года. Ему инкриминируется два эпизода мошенничества с использование служебного положения в крупном размере (ст. 159 ч. 3 УК РФ), дача взятки должностному лицу (ст. 291 ч. 3 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч. 6 УК РФ).

По информации источника редакции, до вынесения решения суда реготделение партии «Единая Россия» не будет принимать решение об исключении Владимира Лаптева из своих рядов.

Ранее редакция сообщала о том, что депутата Заксобрания Владимира Лаптева выпустили под домашний арест.