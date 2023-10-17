Заксобрание Новосибирской области может лишиться депутата Владимира Лаптева

По информации источника редакции, на октябрьскую сессию парламента Новосибирской области может быть вынесен вопрос о сложении полномочий депутата фракции «Единая Россия» Владимира Лаптева.
— Этот вопрос муссируется давно. По моей информации его планируют рассмотреть на ближайшей сессии. Предполагается, что это будет личная инициатива Владимира Лаптева, который откажется от мандата, — пояснил собеседник Infopro54.
В седьмой созыв заксобрания Владимир Лаптев переизбрался как одномандатник по округу №3, включающему Куйбышевский и Северный районы. Лаптев также работал в региональном парламенте в 4, 5 и 6 созывах. 2010–2015 гг. заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению; октябрь 2015 – декабрь 2015 председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению; декабрь 2015 – сентябрь 2020 член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности; ноябрь 2020 — по настоящее время председатель комиссии Законодательного Собрания Новосибирской области по экологии, отмечается на сайте регионального парламента.
По информации источника редакции, до вынесения решения суда реготделение партии «Единая Россия» не будет принимать решение об исключении Владимира Лаптева из своих рядов.
Ранее редакция сообщала о том, что депутата Заксобрания Владимира Лаптева выпустили под домашний арест.
Фото пресс-службы Заксобрания
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