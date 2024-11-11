Замедление поступлений по налогу на прибыль лишает новосибирцев бюджета развития

В 2024 году в Новосибирской области сформировались два ключевых тренда, которые оказывали наиболее серьезное влияние на бюджет. Об этом рассказал министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко на публичных слушаниях по бюджету на 2025 – 2027 годы в региональном парламенте.

— Дефицит трудовых ресурсов сегодня является главным ограничителем роста. Его не удается эффективно преодолеть даже за счет стремительного повышения заработной платы, — констатировал Голубенко.

Первый — преодолев последствия перенастройки логистических цепочек с запада на восток, а также определенные технологические вызовы, экономка региона достигла своего потолка по производительным возможностям.

Второй тренд — трансформация в экономике с усилением акцентов на внутреннее производство отразилась на структуре доходов консолидированного бюджета. Несмотря на сохранение весомости налога на прибыль, большая доля поступлений приходиться на налог на доходы физических лиц, который находится в структуре затрат.

По оценке областного минфина, в 2025 году регион ожидает прирост собственных доходов к прогнозируемым показателям 2024 года на 39 миллиардов рублей. Из них 29 миллиардов — совокупный показатель налоговой отдачи от экономики на основе макроэкономических расчетов.

— Сегодня прогноз достаточно устойчив и по собственным доходам областного бюджета он оценивается величиной в 297 миллиардов рублей с темпом роста к оценке 2024 года на 15,2%, — отметил Голубенко. — По безвозмездным поступлениям пока для Новосибирской области из федерального бюджета было распределено всего чуть больше 4 миллиардов рублей по 25 направлениям. Это намного меньше, чем в 2024 году и для этого есть достаточное количество объективных причин: новые национальные проекты, уточнение условий софинансирования, определенная волатильность в исполнении региональных бюджетов по собственным доходам.

— Мы ожидаем, что во втором чтении бюджета эти показатели будут откорректированы. Оценочно мы рассчитываем на 15 млрд рублей, — пояснил министр.

— Прирост средств на повышение зарплаты работников в бюджетной сфере у нас фактически равен приросту выступлений по НДФЛ. Поэтому замедление динамики налога на прибыль лишает нас тех ресурсов, которые можно было бы направить на бюджет развития, — констатировал Виталий Голубенко.

Среди ключевых направлений расходов чиновник назвал индексацию зарплаты работникам бюджетной сферы и социальных выплат, исходя из роста МРОТ и потребительских цен, обеспечение нужд в рамках проведения специальной военной операции, поддержки новых территорий. В отношении бюджетно-капитальных вложений регион будет концентрироваться на завершении начатых объектов.

Глава Минфина также прокомментировал сколько ресурсов область предусмотрела в бюджете по программам развития города Новосибирска.

— Из 119 миллиардов рублей в Новосибирск направляется 44 миллиарда. Эти деньги идут на обновление общественного пассажирского транспорта, развитие метрополитена и т.д. По собственным доходам на следующий год бюджет города формируется в объеме 53 миллиарда рублей. Получается, к этому объему мы ему добавляем 44 миллиарда трансфертов. Кроме этого, еще порядка 49 миллиардов рублей прямых расходов областного бюджета осуществляются через поддержку населения и предоставление социальных услуг, — перечисляет Голубенко. — ТО есть всего речь идет о 150 млрд рублей — достойный показатель. В крупных агломерациях потенциал роста экономики намного больше.

Бюджет Новосибирской области на 2025-2027 годы начал рассматривать региональный парламент. Ожидается, что в первом чтении он будет вынесен на ноябрьскую сессию.

Ранее редакция рассказывала о том, что недоимка по налогам превысила 6 млрд рублей в Новосибирской области.