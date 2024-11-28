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На разрытые ямы и пар из коллекторов пожаловались жители Новосибирска

  • 28/11/2024, 17:00
Автор: Артем Рязанов
На разрытые ямы и пар из коллекторов пожаловались жители Новосибирска
Парящие "пропасти" Кировском и Ленинском районе зияют с лета

Жители Кировского и Ленинского районов Новосибирска пожаловались на разрытые ямы и коллекторы, из которых валит пар. По их словам, из-за поднимающегося из «пропастей» тумана совершенно не видно дорогу, приходится передвигаться вслепую.

— Когда перестанет идти пар из всех возможных ям и колодцев на Виктора Уса? Прямо на пешеходном перекрёстке при усилении морозов стало невозможно нормально передвигаться, идёт пар из разрытой канавы, — возмущается жительница города Виктория.

На перекрестке улиц Степной и Станиславского парит из коллекторов.

— Никого не волнует эта ситуация, всё кругом обледенело. А придут морозы, начнут воду и тепло отключать, — негодует Светлана.

Как пояснили Горсайту в СГК, за дефект на Виктора Уса отвечает служба ЖК Акатуйский. По словам коммунальщиков, проблему обещают устранить до 29 ноября.

Что касается ситуации на пересечении улиц Степной и Станиславского, здесь парение связано с дефектом на Костычева. Его якобы устранят уже 28 ноября.

— Приносим жителям извинения за позднее завершение работ нашим подрядчиком, — ответили в пресс-службе СГК.

Напомним, 24 ноября очередная коммунальная авария в Ленинском районе города оставила без тепла более 100 домов. Из-за устранения дефекта на теплотрассе перекрыли проезд на пересечении улиц Оборонной и Связистов.

Ранее редакция сообщала о том, что специалисты муниципального предприятия «Метро МиР» затампонировали две зловонные трубы со стоками, которые изливались в реку Тула в Новосибирске. До конца года в планах межведомственной рабочей группы провести работу по блокировке еще трех незаконных выпусков в реки города.

Источник фото: Горсайт, автор: Виктория Саликова

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Ямы СГК коллекторы жалобы


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