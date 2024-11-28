Вячеслав Кулаков избран главой Карасукского округа

В Карасукском муниципальном округе подведены итоги конкурса на пост главы местной администрации. Заявки на участие в нем подавали три кандидата: директор «МУП» Коммунальщик» Вячеслав Кулаков, замглавы администрации Карасукского района по вопросам ЖКХ Дмитрий Яковлев и директор МБУ «Управление муниципального имущества» Карасукского района Александр Слютин. Победителем признан Вячеслав Кулаков.
— Вячеслав Михайлович имеет богатый опыт работы в органах местного самоуправления и зарекомендовал себя как ответственный и инициативный руководитель. Его назначение стало результатом тщательного отбора, — говорится в сообщении.
Вячеслав Кулаков сменил на посту Александра Гофмана, который возглавлял район с 2000 года. Он не выдвигал свою кандидатуру на участие в очередных выборах.
В мае 2024 года депутаты Заксобрания Новосибирской области проголосовали за преобразование с января 2025 года Карасукского, Маслянинского и Татарского районов в муниципальные округа.
Для округов будет установлен более высокий норматив по отчислениям с упрощенной системы налогообложений — 70%. В Минфине рассчитывают, что это будет стимулом для развития бизнеса на территории округов, а также простимулирует другие районы области к преобразованию в муниципальные округа.
Ранее редакция сообщала, что главой Маслянинского муниципального округа стал Вячеслав Ярманов. Ранее он занимал должность председателя Совета депутатов Маслянинского района.
Фото предоставлено Администрацией Карасукского района, автор- пресс-служба
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