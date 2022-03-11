На ремонт дорог области в 2022 году направят 4,5 млрд рублей

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) в 2022 году направит на ремонт дорог Новосибирской области 4,5 млрд рублей. Из них 3,4 миллиарда — на объекты федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонтами будет охвачено около 300 км дорог, сообщила пресс-служба ТУАД.

В перечень вошли дороги «Куйбышев — Северное» в Северном районе, в Чулымском дорога к поселкам Петровский и Большеникольское, в Чановском — дорога «Чаны-Венгерово-Кыштовка»; в Усть-Таркском — Старый Московский тракт, в Убинском — на Крещенское. В Тогучинском — к поселкам Шмаково и Репьево, «Чингис — Нижнекаменка – Завъялово» — в Ордынском районе, в Маслянинском — на Елбань, в Краснозерском — на Луговой и другие.

По БКАД, в частности, планируется провести ремонт двух участков объезда поселка Коченево. Дорога «Н-1212» — 1 км а/д «Н-1206» — объездная рабочего поселка Коченево. Имеет общую протяженность 7,6 км. Первый километр дороги в асфальтобетонном покрытии, остальная часть — в щебне.

— Дорога долгое время была одной из самых проблемных: специалисты фиксировали на полотне много ям, трещин, колею. Это важное направление — по дороге ежедневно перевозят товары первой необходимости, доставляют продукты, строительные материалы, одежду, — отмечают в пресс-службе ТУАД.

На сегодняшний день управление уже заключило контракт с АО «Новосибирскавтодор» на ремонт участка км 0+000 – км 1 + 037.

— С наступлением благоприятного температурного режима подрядчик начнет ремонт, — поясняет в ТУАДе. — Предусмотрено выполнение работ по фрезерованию дорожного полотна, устройству выравнивающего слоя и верхнего слоя покрытия из асфальтобетона. Кроме того, будет проведено обустройство дороги: установлены дорожные знаки, изготовленные с использованием световозвращающего материала, и сигнальные столбики, нанесена дорожная разметка. Щебеночное покрытие также обновят, укрепят обочины, установят новые дорожные знаки.

Подрядчик для ремонта второго участок в щебне — с км 4+047 — км 7+630 (3.583 км) — будет определен в ближайшее время.