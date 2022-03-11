Полеты в Россию и над ее территорией приостановила Air Astana

Казахстанская авиакомпания Air Astana приостанавливает полеты в Россию и над ее территорией, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

— Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены. Авиакомпания в срочном порядке решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов, — говорится в сообщении.

В авиакомпании просят пассажиров отмененных рейсов обращаться по месту приобретения билетов для возврата средств. Возврат будет осуществлен в полном размере.

За несколько дней до этого о приостановке полетов в Россию сообщили «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) и Buta Airways, объяснив, что решение связано с ранее введенными санкциями и отсутствием полноценного страхования при выполнении международных полетов.

В конце февраля швейцарская авиакомпания Swiss Airlines приостановила полеты через российское воздушное пространство, аналогичное решение приняли немецкая Lufthansa и нидерландская KLM.

В связи с ситуацией на Украине совет ЕС 26 февраля в качестве санкционных мер запретил продажу и поставки, в том числе в лизинг, воздушных судов и запчастей к ним для российских авиакомпаний, а также оказание любых страховых или перестраховочных услуг на эти самолеты, их ремонт. После этого российские авиакомпании начали сталкиваться с попытками арестов самолетов при международных полетах, даже при вывозных рейсах.