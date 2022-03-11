На Восточный обход регион получит еще 2,8 млрд рублей

Первый заместитель председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков сообщил о решении правительства Российской Федерации по строительству и реконструкции федеральных дорог региона.

— Одобрены предложения о дополнительном выделении более 2,8 млрд рублей на строительство дороги «Чуйский тракт» в 2022-2024 годах, — приводит слова Жукова пресс-служба Новосибирской области.

О том, что регион может получить дополнительное финансирование на Восточный обход стало известно в конце января после встречи губернатора Андрея Травникова с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым.

—Минтрансом Новосибирской области ведется постоянная работа с федеральным центром по вопросу выделения дополнительного финансирования. По имеющейся информации, полученной в рабочем порядке, необходимый объем средств будет предусмотрен в 2022-2024 годах, I этап Восточного обхода города Новосибирска протяженностью 20 км будет введен в эксплуатацию в 2024 году, — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

В декабре 2021 Костылевский на пресс-конференции отмечал, что Федеральное управление Росавтодора отторговало строительство третьего и четвертого пусковых комплексов обхода. На четвертый необходимы чуть более 3 млрд рублей, а в бюджете области на эти цели заложены чуть более 900 млн. Для запуска четвертого пускового комплекса было необходимо около 2 млрд рублей.

Восточный обход должен стать частью Р-256 «Чуйский тракт» и решить проблему транзита автомобильного транспорта через улицы Новосибирска с федеральных автомобильных дорог Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь». Пиковые значения интенсивности движения по этим дорогам в районе Академгородка и города Бердска достигают 50 тысяч автомобилей в сутки.

Автомобильная дорога Р-256 «Чуйский тракт» является южным подъездом к Новосибирску, международному аэропорту «Толмачево», а также прилегающим к нему транспортно-логистическим центрам.

Строительство автомобильной дороги федерального значения «Восточный обход города Новосибирска» осуществляется поэтапно. I этап (км 14 – км 34) заканчивается пересечением с автомобильной дорогой межмуниципального значения «Кольцово – Академгородок». В апреле 2021 года повторно заключен Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ трех из четырёх пусковых комплексов протяженностью 10,7 км с завершением работ в 2024 году. Общая протяженность объекта составляет — 20 км.