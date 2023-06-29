На ремонт лестницы у Речного вокзала выделили еще 3,7 млн рублей

В Новосибирске объявлен очередной аукцион на ремонт пешеходной лестницы от станции метро Речной вокзал с выходом на ул. Зыряновская в Октябрьском районе города Новосибирска. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает МКУ города Новосибирска «Гормост».

Согласно документации, подрядчику предстоит выполнить облицовку гранитными термообработанными плитами ступеней, площадки и пандуса, а также установить перила и поручни из полированной нержавеющей стали. Кроме того, подрядчику необходимо оборудовать колясочный спуск, рассчитанный на возможность пропуска всех видов колясок и тележек независимо от ширины колеи. Ранее, в мэрии отмечали, что на время ремонтных работ перекрывать лестницу для пешеходов не планируется.

Начальная цена контракта составляет 3,7 млн рублей. Источник финансирования — бюджет города Новосибирска на 2023 год.

Работы должны быть завершены до 17 августа 2023 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 июля. Его итоги станут известны на следующий день.

Напомним, ремонт лестницы на остановочную платформу «Речной вокзал» (спуск №1) был начат еще в 2022 году. Стоимость работ тогда оценивалась почти в 800 тысяч рублей. Контракт с прошлой строительной организацией (ООО «Галактика») мэрия расторгла в марте. В апреле текущего года местные жители повесили гневный плакат на разрушенную лестницу у Речного вокзала с требованием завершить ремонт. Позже мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил отремонтировать лестницу на Речном вокзале до Дня города. На эти цели было выделено 1,1 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что Анатолий Локоть анонсировал программу ремонта тротуаров в Новосибирске.