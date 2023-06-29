Новосибирские вузы в мировом рейтинге университетов QS 2024

Агентство Quacquarelli Symonds опубликовало новый, 20-й рейтинг мировых вузов QS World University Rankings. Он включил в себя 1500 учебных заведений из 104 стран и регионов. При его подготовке было проанализировано 17,5 млн научных статей и более 240 000 экспертных мнений.

Тройку лидеров среди российских вузов представляют МГУ им. М.В. Ломоносова (87 место в общем рейтинге), СПбГУ (315 место) и МГТУ им. Н.Э. Баумана (319 место). Отмечается, что все российские вузы значительно сдали позиции по сравнению с прошлым годом. Новосибирский государственный университет занял 421 место в мировом рейтинге (в предыдущем рейтинге он занимал 260 место).

Также в рейтинг вошел Новосибирский государственный технический университет, оказавшись между 1001-1200 местом. Ранее вуз располагался в промежутке между 801-1000 местом.

На первом месте рейтинга оказался Массачусетский технологический институт (MIT), он возглавляет список много лет подряд. Также в тройку вошли Кембриджский и Оксфордский университеты.

Среди критериев оценки в этом году появились устойчивость развития, международная исследовательская сеть и показатели трудоустройства. Отмечается, что новые критерии оценки в сумме заняли 15% от других критериев, отняв вес главным образом у показателя академической репутации вузов и коэффициента соотношения количества студентов к числу преподавателей на факультетах. Это привело к сильным переменам в позициях многих университетов.

Ранее редакция сообщала, что три новосибирских вуза вошли в рейтинг университетов с самыми высокими зарплатами выпускников в IT-сфере.