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С бывшего сотрудника учреждения здравоохранения взыскали взятки, полученные от ритуальщиков

  • 11/07/2023, 15:24
Автор:
взятка в больнице
За взятки он должен был рекомендовать родственникам умерших пациентов услуги конкретных ритуальных организаций.

С бывшего сотрудника учреждения здравоохранения взыскано более 1,2 млн рублей, полученных в качестве взяток. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

По данным суда, виновный работая заведующим отделения больницы, получил взятки в сумме более 1,2 млн рублей от представителей организаций, предоставляющих ритуальные услуги, за рекомендации родственникам умерших пациентов услуг этих организаций.

Прокуратура Заельцовского района обратилась в суд с иском о взыскании с осужденного полученных им денег. Суд удовлетворил требования прокурора.

Решение суда в настоящее время исполнено.

Напомним, что директор похоронного агентства рассказала, где берут данные об умерших новосибирцах «черные агенты». Например один из черных агентов конфиденциальную информацию получил из Бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ). Второй агент рассказал, что номер родственников умершего узнал в регистратуре судмедэкспертизы. Однако после добавил, что «просто случайно услышал в регистратуре».

Ранее редакция сообщала о том, что экс-министр здравоохранения Республики Алтай получил 3,5 года колонии.

Фото: pixabay.com, succo

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : ритуальные услуги в Новосибирске взятка в больнице


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