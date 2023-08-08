На рок-фестиваль «Ветер Сибири» запустят специальные электрички и автобусы

Во время проведения музыкального фестиваля в сторону станции Мочище будут курсировать два дополнительных электропоезда. Кроме того, запланирован стыковочный рейс – для жителей микрорайона «Пригородный простор» и Бердска: пассажиры смогут доехать с пересадкой на вокзале «Новосибирск-Главный».

— Для вывоза зрителей после окончания музыкального фестиваля запланировано назначение трёх дополнительных поездов, следующих до станции Новосибирск-Главный (отправление в 23:00), до Бердска (отправление от станции Мочище 23:39) и до «Пригородного простора» (в 0:04), — сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.

В пресс-службе компании «Экспресс-пригород» уточнили, что время в пути от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище составляет около получаса, стоимость проезда – 40 рублей.

Приехать на фестиваль можно и на пассажирских автобусах маршрутами:

— № 189 «Радиостанция № 5 – Станция Мочище»,

— № 189л «п. Ленинский – м. «Гагаринская»,

— № 130 «ул. Учительская – р.п. Мошково»,

— № 289 «Микрорайон Светлый (п. Октябрьский) – пл. им. Калинина».

Также будет работать фестивальный автобус – пункт посадки на вокзале «Новосибирск-Главный». Цена билета — 150 рублей, сообщают организаторы на официальном сайте мероприятия. Между станцией Мочище и местом проведения фестиваля предусмотрены чартеры.

Фестиваль «Ветер Сибири» будет проходить в Новосибирской области с 11 по 13 августа. Выступят более трёх десятков артистов. На сцену выйдут и начинающие исполнители, и уже признанные рок-музыканты – «Ария», «Ундервуд», Найк Борзов, Вадим Самойлов, Владимир Кузьмин и другие.

В рамках фестиваля запланированы экскурсии в районы Новосибирской области. А ещё здесь можно будет оригинально пойти под венец – на площадке организуют локацию для выездной регистрации брака.