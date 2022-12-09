«Вконтакте» снова не работает

Согласно информации Brand Analytics, 80% пользователей сообщают об общем сбое, у 9% не работает приложение, у 9% — сайт. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону.

DownRadar получил несколько тысяч сообщений о проблемах в работе «ВКонтакте». 37% касаются работы мессенджера, 10% пользователей говорят, что у них не отправляются сообщения, 32% указывают на общий сбой.

Последний крупный сбой в работе соцсети произошел в октябре. Тогда на неполадки пожаловались пользователи из крупных российских городов и Минска. В пресс-службе «ВКонтакте» подтвердили «проблемы с загрузкой некоторых разделов».

Ранее редакция сообщала о глобальном сбое в работе популярного мессенджера WhatsApp.

Фото: pixabay.com — Stroganova