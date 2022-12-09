Сотрудники психиатрической больницы обокрали пациентов на миллионы рублей

Суд Дзержинского района Новосибирска вынес обвинительный приговор в отношении нескольких сотрудников психиатрической больницы №3, обвиняемых в присвоении денежных средств с пенсий пациентов. По информации прокуратуры Новосибирской области, по итогам судебных разбирательств, пострадавшими признаны 16 человек, за счёт которых завотделением, старшая медсестра и специалист по социальной работе обогатились в общей сумме на 5 млн рублей.

Как ранее сообщалось, сотрудники медучреждения находили больных, у которых не было ни родственников, ни социальных связей, и присваивали себе все денежные средства с банковских карт подопечных с помощью «Мобильного банка». Это продолжалось на протяжении трёх лет. В результате по итогам прокурорской проверки были возбуждены уголовные дела: в зависимости от роли и степени участия сотрудники медицинского учреждения обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 3 ст. 159.3 УК РФ («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»), ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере») и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

— Кроме того, завотделением в период с 2015 по 2019 год получила от родственников пациентов 5 взяток за оказание пациентам медуслуг в учреждении, — сообщают в прокуратуре. — Суд приговорил завотделением к лишению свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, медсестру и специалиста по соцработе — к лишению свободы сроком на 4 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что завотделением организовывала размещение с последующим лечением пациентов за взятки от их родственников на общую сумму более 2 млн руб. Обвинительное заключение было утверждено и передано в суд Дзержинского района для рассмотрения по существу в начале октября прошлого года.

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