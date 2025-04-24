Рынок сбережений вырастет на 20% в 2025 году в России

Вопреки тенденции к снижению процентных ставок по депозитам в российских кредитных организациях, аналитики ВТБ прогнозируют увеличение совокупного объема привлеченных средств от физических лиц на 6,1% в первом полугодии, достигнув 61 триллиона рублей. Ожидается, что во втором полугодии рост ускорится, что позволит портфелю превысить отметку в 69 триллионов рублей к концу года, демонстрируя годовой прирост в 20%. В 2024 году аналогичный показатель составил 28%. Об этом сообщил Георгий Горшков, заместитель президента – председателя правления банка.

Основным драйвером роста рынка остаётся привлечение средств в рублях. По прогнозам, рублевый портфель сбережений в России увеличится до 57,5 триллиона рублей (+7,1%) в первом полугодии и достигнет почти 65 триллионов рублей (+21%) к концу года. Предполагается, что в апреле общий объем рублевых пассивов на рынке может увеличиться на 850-880 миллиардов рублей, достигнув 55,5 триллиона рублей. С начала года прогнозируется рост примерно на 1,8 триллиона рублей (+3,5%).

По словам Георгия Горшкова, россияне продолжают активно сберегать, несмотря на корректировку ставок по вкладам и накопительным счетам. Прогноз по объему рынка на конец года был пересмотрен в сторону увеличения до 69 триллионов рублей (ранее ожидалось 68 триллионов). Даже при постепенном снижении ключевой ставки во второй половине года быстрого возврата к потребительской модели поведения не ожидается. Вкладчики предпочтут дождаться окончания срока депозитов, многие из которых открыты на длительный срок. Кроме того, ставки по розничным кредитам остаются высокими, а привлекательные ставки по вкладам, вероятно, сохранятся до 2026-2027 годов. Это будет стимулировать розничных клиентов продолжать использовать вклады для финансирования своей активности.