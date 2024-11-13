Автодилеры предложили законодателям установить им минимальный уровень дохода

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила письменное обращение министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову с предложением создать межведомственную рабочую группу для разработки законопроекта «О реализации, техническом обслуживании и утилизации транспортных средств». Об этом пресс-служба ассоциации сообщила в своем Telegram-канале.

С помощью предложенного законопроекта дилеры планируют решить межотраслевые противоречия, возникающие между автопроизводителями, дилерами и конечными потребителями. Урегулировать отношения необходимо в части защиты инвестиций продавцов машин при уходе бренда с рынка и установления минимального уровня их доходности. Для этого, по мнению ассоциации, требуется принять федеральный закон, регулирующий весь жизненный цикл транспортного средства — с момента выпуска автомобиля с конвейера и до его утилизации.

— В перспективе прозрачное регулирование вышеописанных правоотношений позволит выделить авторитейл как новую отрасль народного хозяйства, приносящую государству существенные налоговые поступления и способствующую развитию независимого отечественного производства автомобилей и запасных частей, — заявил президент РОАД Алексей Подщеколдин.

Помимо этого, инициаторы законопроекта предлагают внедрить ряд общеотраслевых стандартов — по сервисному обслуживанию автотехники, продажам новых машин, страховых и финансовых продуктов. Кроме того, было предложено запустить базу данных автомобилей с пробегом и единую систему оценки для них.

— С помощью нового законопроекта дилеры пытаются решить две основные проблемы, — поясняет инициативу ассоциации руководитель «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков. — Во-первых, они хотят закрепить законодательно маржу, которую будут получать. Раньше, когда на рынок выходило много японских и европейских авто, все считали дилеров жадными. Это происходило потому, что к продаже машины полагалась куча всевозможного дополнительного оборудования. Навязанные покупателю допы приносили неплохой доход дилерам. Но эти бренды уходят с российского рынка, а автосалоны китайских марок подобную практику почти не используют. Поэтому они и хотят защитить свою маржу, официально введя минимальный уровень дохода. Во-вторых, дилеры планируют завести единую базу авто с пробегом. Но в этом я смысла не вижу. Одни автовладельцы обслуживают технику в салоне, а другие в гараже и это нигде не фиксируется. К тому же существуют специальные автотеки, где можно проверить любое транспортное средство.

По данным 2ГИС, в Новосибирске работает более 300 салонов по продаже автомобилей.

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