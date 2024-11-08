Новосибирские застройщики начали выставлять на продажу земельные участки

Передел строительного рынка Новосибирска начинается с земельного фонда. Ключевая ставка ЦБ докатилась до заметного влияния на сделки по земле. Об этом сообщил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

— Земельный банк застройщика — это база для жизнедеятельности и развития компании. На фоне хронического дефицита земли наблюдаем резкий вброс предложений в рынок земельных участков, — отметил эксперт.

Как уточнил Николаев редакции Infopro54, в Новосибирске уже есть прецеденты, когда застройщики выставляют на продажу земельные участки, по которым получено разрешение на строительство, для того чтобы снизить проценты по проектному финансированию.

— Участок бьют на две части и одну часть продают. Но участков с разрешениями на рынке мало. Также есть участки, которые выставляют на продажу застройщики с большим земельным фондом, — отметил собеседник Infopro54.

По его словам, на рынке активизировались посредники, которые оказывают услуги по купле продаже земельных участков под строительство.

— Практика показывает, что если удается решать этот вопрос непосредственно с собственником, без посредников, то цена на участок может быть на 15% ниже, чем он покупался на прошедших аукционах, то есть сейчас такую сделку можно оформить выгоднее, — рассуждает Сергей Николаев.

Он подчеркивает, что на рынке недвижимости идет передел, причем это актуально не только для Новосибирска, но и для других регионов России.

— В последние годы в Новосибирске был хронический дефицит земельных участков, но сейчас появляются лакомые кусочки. В Москве наблюдается схожая ситуация. ГК «Самолет» недавно объявила, что меняет подход к освоению регионов. Будет интересно посмотреть, как развивается ситуация. Те девелоперы у кого есть деньги сегодня на коне, — уверен Николаев.

Отметим, что базовые условия на получение бридж-кредита в банках для строительства многоквартирного дома на начало ноября стали крайне жёсткими:

ключевая ставка плюс 7-9% годовых,

около 50% собственных средств,

личная гарантия бенефициаров, контролирующих до 75% акций предприятия,

успешный опыт реализации проектов площадью от 30 тысяч квадратов за 5 лет,

маржинальность проекта от 20%.

— Такие условия отбивают желание у застройщиков запасаться земельным фондом и работать. Да и банки готовы выдать кредиты далеко не всем, а если смельчаки и найдутся, то цены на новостройки улетят в космос, — поясняет Сергей Николаев. — Ждем новых проектов на рынке и считаем стоимость квадратного метра. Ждём массового срыва сделок по земельным участкам под жилищное строительство. Процесс согласование сделок по земельным участкам длится ни один месяц, а банковские условия меняются стремительно. По информации заместителя главы Минстроя Стасишина, с момента покупки участка до получения проектного финансирования проходит два-три года. В Новосибирске на это накладывается проблема с получением разрешения на строительство из-за согласования социальной нагрузки.

Напомним, по данным аналитиков bnMAP.pro, доля нераспроданных новостроек Новосибирске составляет 58% от представленных на рынке лотов. Согласно пессимистичному прогнозу в Новосибирске новое жилье будет реализовываться 2,9 года, а по оптимистическому нынешние новостройки останутся на витрине 2 года.

Ранее редакция сообщала о том, что часть проектов по строительству домов в Новосибирске могут законсервировать.