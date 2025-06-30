Действие Луны на растительный мир – вопрос, который давно привлекает внимание и вызывает споры. Опытные садоводы с давних времен учитывали фазы Луны, полагая, что они влияют на развитие растений. Однако научное обоснование этих многолетних наблюдений до сих пор является предметом дискуссий.

Для тех, кто верит во взаимосвязь всего живого на планете с лунными ритмами, лунный календарь способен стать полезным ресурсом при планировании работ с комнатными растениями.

Уxoд зa комнатными растениями пo Луннoму кaлeндapю в июле

Блaгoпpиятныe дни для пocaдки и пepecaдки кoмнaтныx цвeтoв: 1, 2, З, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 19, 20, 27, 28, 29, З0, З1 июля

B цeлoм нeплoxиe дни для paбoты c дoмaшними pacтeниями: 7, 8, 9, 21, 22 июля

Heблaгoпpиятныe дни: 12, 1З, 16, 17, 18, 26 июля

Зaпpeщeнныe дни для любыx paбoт c pacтeниями: 10, 2З, 24, 25 июля (пepиoд нoвoлуния и пoлнoлуниe)

1 июля (вторник), когда Луна находится в фазе роста и знаке Девы (знак средней плодовитости), рекомендуется пересаживать и делить любые домашние растения. Это подходящее время для посадки многолетних, ампельных и вьющихся цветов, борьбы с вредителями и болезнями, укоренения черенков, полива, подкормки и рыхления почвы. Замачивание семян лучше отложить.

Со 2 по 4 июля (среда-пятница), при растущей Луне в Весах (также знак средней плодовитости) и затем в Скорпионе, благоприятны посадка и пересадка комнатных растений, укоренение черенков, обрезка и прищипка побегов, подкормка и полив. Использование ядохимикатов не рекомендуется.

5 и 6 июля (суббота-воскресенье), при растущей Луне в Скорпионе (плодородный знак), рекомендуется посадка многолетников, вьющихся растений и луковичных цветов. Подходящий период для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями. Пересадку, обрезку, прищипку и деление корней лучше отложить.

С 7 по 9 июля (понедельник-среда), когда Луна переходит в Стрельца (малопродуктивный знак) и затем в Козерога, благоприятны дни для посадки ампельных цветов и растений с длинным вьющимся стеблем. Можно укоренять черенки и бороться с вредителями. Пересадку, замачивание семян, обрезку и прищипку побегов лучше отложить.

10 июля (четверг), в полнолуние под знаком Козерога, работа с растениями не рекомендуется.

С 11 июля (пятница), при убывающей Луне в Козероге (знак средней плодовитости), благоприятны посадка и пересадка любых домашних растений, включая луковичные. Можно заниматься обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян и борьбой с вредителями. Важно избегать повреждения корней.

С 12 по 13 июля (суббота-воскресенье), при убывающей Луне в Водолее (неплодородный знак), рекомендуется только рыхлить сухую почву и обрабатывать растения от болезней.

С 14 по 15 июля (понедельник-вторник), при убывающей Луне в Рыбах (плодородный знак), удачное время для пересадки цветов, посадки луковичных и многолетних декоративных растений, укоренения черенков. Полив и подкормка должны быть умеренными. Обрезку, прищипку и опрыскивание от вредителей лучше отложить.

С 16 по 18 июля (среда-пятница), при убывающей Луне в Овне (неплодородный знак), рекомендуется только обработка от вредителей и рыхление сухой земли.

С 19 по 20 июля (суббота-воскресенье), при убывающей Луне в Тельце (плодородный знак), благоприятное время для посадки луковичных и многолетних цветов. Можно поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги. Пересадку и рыхление земли в горшках лучше отложить.

С 21 по 22 июля (понедельник-вторник), при убывающей Луне в Близнецах (малопродуктивный знак), хорошо удаются посадки ампельных и вьющихся цветов. Можно бороться с вредителями, обрезать и прищипывать побеги, рыхлить землю. Пересадка неблагоприятна.

В период новолуния 23-25 июля (среда-пятница) растения особенно уязвимы, поэтому их лучше не беспокоить.

С 26 июля (суббота), при растущей Луне во Льве (неплодородный знак), можно только рыхлить землю и опрыскивать цветы от болезней. Посадка и пересадка, проращивание семян, полив, подкормка и обрезка неблагоприятны.

С 27 по 28 июля (воскресенье-понедельник), при растущей Луне в Деве (знак средней плодовитости), наступает благоприятное время для пересадки и деления растений.

С 29 по 31 июля (вторник-четверг), при растущей Луне в Весах (знак средней плодовитости) и затем в Скорпионе, отличные дни для посадки и пересадки, укоренения черенков, обрезки, подкормки и полива. Использование ядохимикатов не рекомендуется.