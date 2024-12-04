«На рынке России время производителей»: Минпромторг РФ начинает продвигать отечественные бренды

Федеральный Минпромторг начинает масштабный маркетинг товаров под российскими брендами. Об этом директор департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Никита Кузнецов сообщил на форуме «Дни ритейла в Сибири 2024». Он напомнил, что на российском рынке в 2022 году освободились огромные ниши. Ушедшие международные бренды занимали до 50% площадей в высококлассных торговых центрах.

— 2022 год для нашего рынка был очень тяжелым, так как мы не понимали, чем замещать эти огромные площади, где искать бренды. Мы рассчитывали, что подтянутся бренды из дружественных стран, но произошла удивительная вещь: уже через год после массового исхода начали активно расти отечественные бренды. Многие российские компании провели масштабный ребрендинг и реконцепцию своих проектов. Если раньше они занимали в ТЦ площади 100-150 «квадратов», то сейчас уже несколько тысяч «квадратов». Сегодня вакансии в ТЦ страны находятся на рекордно низком уровне даже по сравнению с доковидным периодом, — сообщил федеральный чиновник.

По его словам, во многом это было обусловлено ростом реальных располагаемых доходов населения.

— Сегодня на рынке России однозначно время производителей. Рост потребления ключевых продуктов питания, непродовольственных товаров в масштабах страны дает колоссальные цифры. И эти объемы должны выпускать наши производители. Мы должны делать все, чтобы российские предприниматели не упустили этот шанс и нарастили свое производство. Также хочу напомнить, что экспортируются только те товары, которые сильны на внутреннем рынке. Сейчас мы должны вырастить флагманов во всех товарных группах, — заявил Никита Кузнецов.

На это, по его словам, нацелен закон о «российской полке», который готовится в Минпромторге РФ.

Олег Сипетый, акционер, член совета директоров ГК «Командор», сообщил, что во многом позиции компании на рынке объясняются тем, что в структуре группы есть активы, которые производят продукцию, представленную на полках. 15% сотрудников группы заняты на этих предприятиях.

— У нас много собственных продуктов, плюс у нас представлено много эксклюзивных марок от локальных производителей, работающих на территории. В Сибири и на Дальнем Востоке сейчас много местных брендов. Они нам ближе по географии, с ними проще договориться, они лучше чувствуют спрос клиентов, — уверен Сипетый.

По его словам, здесь еще есть много зон роста и возможностей для повышения эффективности процессов.

Юрий Никитин, гендиректор ТД «Аникс», также считает, что региональным ритейлерам не нужно стремиться быть как все, нужно изучать возможности производителей своего региона и слушать своих потребителей.

Максим Останин, заместитель мэра города Новосибирска, добавил, что муниципалитеты сегодня заинтересованы во взаимодействии с предпринимателями и повышении их доходности, заинтересованы в игре в долгую. Он пояснил, что сейчас мэрия анализирует нефинансовые меры поддержки, которые предоставлялись бизнесу в период коронавируса, а также в 2022-2023 годах. Речь идет о предоставлении рекламных конструкций, бесплатном выделении участков для установки летних веранд и т.д.

— С точки зрения полномочий эти инструменты поддержки находятся в муниципалитетах и могут использоваться для поддержки производства, а также торговли и туризма, — добавил чиновник.

Владлен Максимов, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель председателя Комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле, напомнил представителям госструктур об опасности регулирования цен на рынке. Эти идеи сейчас активно обсуждаются как на федеральном, так и на региональном уровнях.

— Когда в экономике происходит дестабилизация, появляется соблазн сдемпфировать рост цен, чтобы не допустить роста социальной напряженности. Кого-то понудить, с кем-то договориться, а там будет видно. Но практика прошлых лет показывает, что попытки госрегулирования приводят к тому, что производитель не хочет продавать по назначенным ценам больше, чем предписано государством. Малообеспеченные граждане, на поддержку которых эта мера направлена, участвуют в ажиотажной скупке дешевого продукта, которым им не нужен. Ритейл не может долго заниматься благотворительностью и перекладывает исчезнувшую маржу на другие товары, и более обеспеченные покупатели переплачивают, — комментирует Максимов.

Он считает, что с инструментом госрегулирования нужно быть очень аккуратными, в том числе региональным властям, на уровень которых делегировано решение об их использовании.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские шеф-повара выбирают продукцию местных производителей. Главный тренд года — отказ от импортной продукции.