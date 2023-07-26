На Северном объезде столкнулись три грузовика

На трассе под Новосибирском 26 июля столкнулись лесовоз, фура и грузовик. ДТП произошло на Северном объезде. Сообщение об этом было опубликовано в телеграмм-канале «АСТ-54 Black».

Это привело к затруднениям в движении и созданию длинной пробки, о чем сообщают пользователи сервисов «Яндекс.Карты» и 2ГИС. Но грузовики убрали с дороги и движение восстановилось.

По предварительным данным, погиб один человек.

Напомним, что крупное ДТП произошло месяц назад в Советском районе Новосибирска. На Бердском шоссе напротив клиники Мешалкина грузовой автомобиль Ивеко с полуприцепом при развороте в сторону Первомайского района врезался в Ладу Веста.

Ранее редакция сообщала о том, что автомобилисты встали в многокилометровой пробке под Новосибирском.