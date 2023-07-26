В Новосибирске около дома сбили 6-летнюю девочку

25 июля в Новосибирск водитель иномарки сбил 6-летнюю девочку. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

Инцидент произошёл во дворе дома 1/2 по улице Одоевского.

— Водитель минивэна сбил девочку, которая двигалась на самокате, — говорится в сообщении.

Характер травм уточняют.

Напомним, что в выходные, 15 и 16 июля, на Михайловской набережной новосибирцы прошли бесплатное обучение основным правилам безопасного и этичного вождения электросамокатов, ознакомиться с устройством и возможностями шеринговых самокатов.

Для Новосибирска тема безопасного вождения электросамокатов крайне актуальна. Из-за большой популярности этого вида транспорта в городе уже возникало немало ЧП , где самокатчики были либо виновниками, либо пострадавшими. По данным ГУ МВД России по Новосибирской области, с января по июнь 2023 года в городе было зафиксировали четыре факта ДТП с участием самокатов, где пострадали четверо взрослых.

Ранее редакция сообщала о том, что депутаты предложили снизить максимально допустимую скорость для самокатов.