Российские власти запретили импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран

Российское правительство ввело запрет на ввоз в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. В пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщили, что на их место придут российские производители, так как их мощности в состоянии обеспечить потребности внутреннего рынка в такой продукции.

В ведомстве уточнили, что такое решение принято в ответ на действия со стороны недружественных стран и продлится до конца года.

Запрет вступит в законную силу через семь календарных дней с даты опубликования постановления правительства.

— Российские компании получат возможность для увеличения объемов производства, расширения ассортимента и увеличения числа рабочих мест, — говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область продолжает вести торговлю с недружественными странами.