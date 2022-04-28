На щебеночный завод пришла прокуратура

В средствах массовой информации Новосибирска сегодня появилась информация о нарушениях прав работников акционерного общества «Камнереченский щебеночный завод» — филиале АО «Первая нерудная компания»: невыплате зарплаты. Прокуратура Тогучинского района совместно с сотрудниками Государственной инспекции труда по Новосибирской области организовала проверку исполнения трудового законодательства, сообщила областная прокуратура.

— Предварительно установлено, что предприятие с 1 февраля приостановило свою деятельность. Акционерное общество направило в региональное казенное учреждение «Центр занятости населения Тогучинского района» извещение о простое в связи с отсутствием горной массы и невозможностью ведения производственного цикла.

Поскольку работники завода требуют уволить их в связи с сокращением штатной численности, прокуратура инициировала проверку соблюдения их трудовых прав, исполнения законодательства о занятости населения, — уточняется в сообщении.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в минструда и соцразвития региона сообщили, что «АО «Первая нерудная компания» уведомила центр занятости населения о введении с 1 по 30 апреля текущего года режима простоя для 104 работников в филиале компании — «Камнереченском щебеночном заводе».

— Специалисты центра занятости организовали выездную встречу с руководством завода, где обсудили перспективы трудоустройства сотрудников. Так, часть коллектива готовы принять на работу в филиале АО «Бэт» – «Горновском заводе Спецжелезобетона», —уточнили в ведомстве.

По информации СМИ, на предприятии планируется сократить около 200 сотрудников.

С июля 2008 года «Камнереченский щебеночный завод» является филиалом ОАО «Первая нерудная компания», созданного на базе имущества ОАО «Российские железные дороги», говорится на сайте «ПНК». Производственная мощность завода достигает более 1,8 млн. куб. м нерудных строительных материалов, предприятие является самым мощным филиалом «ПНК» по объёмам производства. Завод осуществляет выпуск путевого щебня фракции 25-60мм до 75% и строительного щебня до 25% от общего объёма.

На сайте также сообщается, что «ПНК» является крупнейшим производителем нерудных материалов, объединившим 18 щебеночных заводов в единый холдинг. Предприятия расположены на территории Российской Федерации от Карелии до Дальнего Востока. Основной вид деятельности — добыча и переработка нерудных полезных ископаемых с целью реализации, поставки щебня и производных продуктов для дорожного, нефтегазового, промышленного и гражданского строительства. Производительность — 14 млн. м3 продукции в год.

В Новосибирске у компании есть еще один актив — «Мочищенский щебеночный завод».

Ранее участники рынка сообщали, что ждут рост спроса на инертные материала этим летом в связи с большим объемом ремонта дорог. А прокуратура и УФАС проводят проверки обоснованности роста цен на стройматериалы.