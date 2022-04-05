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Прокуратура и УФАС начали проверку обоснованности роста цен на стройматериалы

  • 05/04/2022, 19:05
Автор:
новости Новосибирска
За спекуляцию сейчас привлечь трудно, но проверяющие мониторят рынок и цены на предмет картельного сговора.

— В настоящее время проводится мониторинг роста цен на инертные материалы. Где-то мы уже получили первичную информацию о причинах роста цен, — рассказал на пресс-конференции и.о. руководителя УФАС Новосибирской области Дмитрий Сухоплюев.

Он уточнил, что, согласно полученной информации, рост цен на инертные материалы был зафиксирован в конце 2021 года. В 2022 году их стоимость не увеличилась.

На это неделе выходим на проверки с прокуратурой, чтобы понять причины повышения стоимости. Кто в цепочке кооперации злоупотребляет своим положением? Возможно, в цепочке будут картельные соглашения, если цены на товары и услуги повысились без причины, — не исключил Сухоплюев.

Он также пояснил, что УФАС сейчас активизировала работу по проверке госзакупок, госзаказов, рекламной деятельности, а также картелям.

— Если есть информация [о подобных случаях], то мы готовы оперативно ее рассмотреть и принять меры антимонопольного регулирования, — добавил глава УФАС.

новости Новосибирска

Где заканчивается бизнес и начинаются спекуляции?

Напомним, вопрос о проверке адекватности роста цен на стройматериалы в марте на заседании комитета по строительству и ЖКХ подняли депутаты регионального парламента.

— Я понимаю удорожание изделий из металла, продукции машиностроения, комплектующих, но на каком основании растут цены на стройматериалы местного производства: щебень, песок, лесоматериалы? Занимается ли УФАС проверкой обоснованности установления этих цен? — интересовался председатель совета директоров ГК «КПД Газстрой» Евгений Покровский. — Почему стоимость песка выросла на 90%? Экскаваторщики начали получать в валюте или кампании нашли золотую жилу на карьерах? На региональном уровне вполне можно проверять обоснованность роста цен на местные стройматериалы.

Кстати, по информации УФАС, на сегодняшний день в Новосибирской области не возбуждено ни одно дело по факту нарушения антимонопольного законодательства. В ходе анализа товаропроизводящей цепочки по сахару антимонопольщики выяснили, что рост цен произошел у крупного производителя.

— Его действия способствовали определенным действиям торговых сетей, что спровоцировало ажиотажный спрос. Центральный аппарат ФАС возбудил дело в отношении компании («Продимекс»), — пояснил Дмитрий Сухоплюев. — Аналогичные дела о манипуляциях с ценами на оптовом и мелкооптовом рынке были возбуждены в итоге в Хакасии и Кемеровской области. В работе находится обращение дальневосточного поставщика, который пожаловался на повышение цен со стороны дистрибьютора, проводится проверка.

новости Новосибирска

Ситуацию с офисной бумагой производители обещают стабилизировать в апреле

При этом глава УФАС подчеркнул, что возбуждение дела вряд ли можно назвать инструментом для снижения цены.

— В действующем законодательстве нет прямого запрета на спекуляцию. Явные нарушения, например по торговле с машин, мы фиксировали и отправляли в прокуратуру на проверку, готовы выезжать по таким ситуациям и дальше, — рассуждает Дмитрий Сухоплюев. — Что касается существенных скачков цен на определенные товары… Да, на маркетплейсах на минувшей неделе мы наблюдали резкий рост цен на офисную бумагу, но там же можно было найти более приемлемые предложения. При проверке в магазинах города мы тоже видели разные варианты от 1800 до 700 рублей за пачку. На этой неделе цены пошли вниз.  Где-то рынок сам себя регулирует, а где-то мы используем методы антимонопольного регулирования.

Фото пресс-службы ТУАД

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Экономика УФАС стройматериалы рост цен Картель бизнес


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