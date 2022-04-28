Лунный посевной календарь садовода и огородника на май 2022

Перед тем, как перейти непосредственно к посеву и посадке растений на вашем садовом участке, первое, чем следует заняться в мае, по версии сайта magasha.ru, – провести генеральную уборку. Снимите оставшиеся укрытия и подпорки, соберите весь мусор и сожгите его. Теплицы и парники нужно тщательно отмыть, проверить весь садовый инвентарь и мебель, ведь они вам понадобятся. Также стоит прочистить водостоки на даче.

Уже после тщательной прополки приступайте к работе по внесению удобрений и мульчированию. В качестве мульчи обычно применяют свежий компост, опилки, перегной либо садовую землю хорошего качества.

Влияние фаз Луны на работу на участке

— Новолуние (первые три дня) — это табу на любые посадки и пересаживания.

— Растущая Луна — время, благоприятное для растений, плоды которых созревают над землей: ягоды, фрукты, некоторые овощи, цветы и т.д.

— Полнолуние — время для прополки, подкормки, обработки от вредителей и болезней. Это всего два дня: до полной Луны и после.

— Убывающая Луна — время, когда энергия направлена вниз, к земле — в этот период лучше сажать корнеплоды, луковичные.

Благоприятные дни для посева семян в мае 2022

Огурцы — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28

Корнеплоды — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Томаты (помидоры) — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28

Перец, баклажаны — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28

Капуста — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28

Чеснок — 1, 2, 15, 17, 18, 19, 20, 27, 28

Лук — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Разная зелень — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28

Высадить семена бобов, фасоли, гороха лучше 16, 17, 22–24, 28–29 мая

Благоприятные дни для посадки саженцев в мае 2022

Плодовые деревья — 1, 2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Виноград — 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24

Крыжовник, смородина — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Малина, ежевика — 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24

Земляника, клубника — 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24

Благоприятные дни для черенкования в мае 2022

Виноград, крыжовник, смородина — 10,11, 12, 13, 14, 17, 18, 23, 24

Благоприятные дни для посева и посадки цветов в мае 2022

Однолетние цветы — 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24

Двулетние и многолетние цветы — 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Луковичные и клубневые цветы — 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28