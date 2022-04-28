Лунный посевной календарь садовода и огородника на май 2022

Перед тем, как перейти непосредственно к посеву и посадке растений на вашем садовом участке, первое, чем следует заняться в мае, по версии сайта magasha.ru, – провести генеральную уборку. Снимите оставшиеся укрытия и подпорки, соберите весь мусор и сожгите его. Теплицы и парники нужно тщательно отмыть, проверить весь садовый инвентарь и мебель, ведь они вам понадобятся. Также стоит прочистить водостоки на даче.
Уже после тщательной прополки приступайте к работе по внесению удобрений и мульчированию. В качестве мульчи обычно применяют свежий компост, опилки, перегной либо садовую землю хорошего качества.
— Новолуние (первые три дня) — это табу на любые посадки и пересаживания.
— Растущая Луна — время, благоприятное для растений, плоды которых созревают над землей: ягоды, фрукты, некоторые овощи, цветы и т.д.
— Полнолуние — время для прополки, подкормки, обработки от вредителей и болезней. Это всего два дня: до полной Луны и после.
— Убывающая Луна — время, когда энергия направлена вниз, к земле — в этот период лучше сажать корнеплоды, луковичные.
Огурцы — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28
Корнеплоды — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28
Томаты (помидоры) — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28
Перец, баклажаны — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28
Капуста — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28
Чеснок — 1, 2, 15, 17, 18, 19, 20, 27, 28
Лук — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28
Разная зелень — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28
Высадить семена бобов, фасоли, гороха лучше 16, 17, 22–24, 28–29 мая
Плодовые деревья — 1, 2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28
Виноград — 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24
Крыжовник, смородина — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28
Малина, ежевика — 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24
Земляника, клубника — 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24
Виноград, крыжовник, смородина — 10,11, 12, 13, 14, 17, 18, 23, 24
Однолетние цветы — 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24
Двулетние и многолетние цветы — 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28
Луковичные и клубневые цветы — 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28
Фото: pixabay.com
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