На «Сибэлектротерме» в Новосибирске будут тестировать плазменные технологии

ООО Научно-производственное предприятие «Сибэлектротерм» (якорный резидент промплощадки ОАО «Сибэлектротерм», находящейся под управлением АО «РИД Групп – Новосибирск», актив РАТМ Холдинга) и Институт теплофизики имени С. С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук заключили соглашение о разработке плазменных технологий при производстве дуговых сталеплавильных печей, в том числе, выполнение НИОКР в интересах предприятия, а также математическое моделирование теплофизических процессов.

Напомним, совместно с ИТ СО РАН в 2010 году в корпусах «Сибэлектротерма» изготовили опытный образец плазменной печи для сжигания твердых коммунальных отходов.

— Производство электротермических агрегатов данного типа является перспективным, хотя и довольно сложным направлением, — комментирует генеральный директор «Сибэлектротерма» Виталий Ельцов. — Симбиоз промышленности, фундаментальной и прикладной науки позволяет находить эффективные решения для достижения прорывных результатов.

НПП «Сибэлектротерм» является якорным резидентом промплощадки ОАО «Сибэлектротерм», которой управляет АО «РИД Групп – Новосибирск», актив РАТМ Холдинга.

Ранее редакция сообщала о том, что на промплощадке «Сибэлектротерма» будут создавать промышленное оборудование.