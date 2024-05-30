На промплощадке «Сибэлектротерма» будут создавать промышленное оборудование

ООО Научно-производственное предприятие «Сибэлектротерм» и ООО «Сибирский проектный институт электротехнической промышленности «СибПроектЭлектро» подписали соглашение о сотрудничестве. Партнеры планируют реализовывать технические проекты, проводить предварительные исследования, НИР и ОКР в рамках создания нового промышленного оборудования, развития и внедрения наукоемких технологий в сфере металлургии.

— Государство заинтересовано в модернизации тяжелого машиностроения для достижения технологической независимости российской промышленности, – комментирует генеральный директор ООО НПП «Сибэлектротерм» Виталий Ельцов.

В рамках сотрудничества также планируется проводит работу по совершенствованию нормативно-технической документации по стандартизации и сертификации оборудования, используемого в черной металлургии, а также систем обеспечения качества продукции отраслевых предприятий.

По его словам, результатом партнерства станет оптимизация производственного процесса, модернизация станочного парка и уникальные научные разработки.

НПП «Сибэлектротерм» является якорным резидентом промплощадки ОАО «Сибэлектротерм», которой управляет АО «РИД Групп – Новосибирск», актив РАТМ Холдинга.

Ранее редакция рассказывала о том, что «Тяжстанкогидропресс» планирует выплачивать дивиденды.