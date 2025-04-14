На Сибирь приходится 30% выбросов загрязняющих веществ в России

Росприроднадзор проанализировал данные по выбросам из стационарных источников за 2024 год, которые предоставили юридические лица, эксплуатирующие объекты негативного воздействия. Лидер по выбрасываемому объему загрязняющих веществ (более 30%) стала Сибирь. При этом в округе годовой объем выбросов снизился на 2,2%. Для сравнения, в целом по стране отмечается рост на 0,8% — с 16,95 до 17,09 млн тонн.

Лидируют по выбросам в России два сибирских региона:

Красноярский край — 2,2 млн тонн,

Кемеровская область — 1,6 млн тонн.

Самым грязным городом в России остается Норильск, где за год выбросы сократились на 20%. Алтайскому краю удалось сократить выбросы на 35,7%.

Напомним, проект «Чистый воздух» реализуется в России с 2019-го года. В него включены 43 города на территории которых на основании данных государственного мониторинга Росгидромета в течение трех лет фиксировались уровни загрязнения «высокий» и «очень высокий». Из Новосибирской области в проект входит Искитим. По информации Минприроды Новосибирской области, уровень загрязнения атмосферного воздуха в Новосибирске оценивается как «повышенный», поэтому его нельзя включить в проект.

Ранее редакция сообщала о том, что квоты на выбросы по «Чистому воздуху» получат не менее 10 предприятий Искитима.