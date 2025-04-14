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На Сибирь приходится 30% выбросов загрязняющих веществ в России

  • 14/04/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
На Сибирь приходится 30% выбросов загрязняющих веществ в России
В округе также находится самый грязный город страны

Росприроднадзор проанализировал данные по выбросам из стационарных источников за 2024 год, которые предоставили юридические лица, эксплуатирующие объекты негативного воздействия. Лидер по выбрасываемому объему загрязняющих веществ (более 30%) стала Сибирь. При этом в округе годовой объем выбросов снизился на 2,2%. Для сравнения, в целом по стране отмечается рост на 0,8% — с 16,95 до 17,09 млн тонн.

Лидируют по выбросам в России два сибирских региона:

  • Красноярский край — 2,2 млн тонн,
  • Кемеровская область — 1,6 млн тонн.

Самым грязным городом в России остается Норильск, где за год выбросы сократились на 20%. Алтайскому краю удалось сократить выбросы на 35,7%.

Напомним, проект «Чистый воздух» реализуется в России с 2019-го года. В него включены 43 города на территории которых на основании данных государственного мониторинга Росгидромета в течение трех лет фиксировались уровни загрязнения «высокий» и «очень высокий». Из Новосибирской области в проект входит Искитим. По информации Минприроды Новосибирской области, уровень загрязнения атмосферного воздуха в Новосибирске оценивается как «повышенный», поэтому его нельзя включить в проект.

Ранее редакция сообщала о том, что квоты на выбросы по «Чистому воздуху» получат не менее 10 предприятий Искитима.

Изображение создано с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Экология Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Чистый воздух выбросы


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